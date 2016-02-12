Гривня снизилась на межбанке до 26,19 за доллар

В пятницу, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,12/26,19 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4770/29,5670 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3290 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,1314 гривни/доллар, к этому часу заключено 144 сделки на сумму 50,82 миллиона долларов.