Нацбанк сегодня продал более $14 миллионов для поддержки гривни
14:20, 12 февраля 2016Финансы
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Нацбанк на валютном аукционе 12 февраля продал банкам 14,3 миллиона долларов по курсу 26,1491 гривни/доллар.
REUTERS
Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам 14,3 миллиона долларов США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 26,1491 гривни/доллар.
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Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 47,3 миллиона долларов. Минимальный курс по результатам аукциона составил 26,13 гривни/доллар, максимальный – 26,16 гривни/доллар. По минимальному курсу было куплено 12% валюты.
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