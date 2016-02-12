Нацбанк сегодня продал более $14 миллионов для поддержки гривни

Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам 14,3 миллиона долларов США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 26,1491 гривни/доллар.

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Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 47,3 миллиона долларов. Минимальный курс по результатам аукциона составил 26,13 гривни/доллар, максимальный – 26,16 гривни/доллар. По минимальному курсу было куплено 12% валюты.