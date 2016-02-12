Гривня продолжает падать на межбанке - 26,53 за доллар

В пятницу, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке на 15.00 установились на уровне 26,30/26,53 грн/долл.

Об этом сообщает «УкрДилинг».

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6479/29,9046 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3309/0,3341 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,1314 грн/долл., к этому часу заключено 144 сделки на сумму 50,82 млн долл.