Яресько о "долге Януковича": ситуация не изменилась, предложений от Германии не поступало

Министерство финансов Украины не получало каких-либо предложений от Германии как от посредника в вопросе урегулирования «российского» долга в 3 млрд долл., который был выдан правительству Януковича в 2013 года и по которому объявлен мораторий с декабря 2015 года, сказала министр финансов Украины Наталья Яресько на брифинге в Киеве.

«Никаких изменений (в ситуации с долгом перед Россией – УНИАН). Нет никаких фактов, которые бы подтверждали (что Украина получала какие-либо предложения по урегулированию вопроса долга – УНИАН). От Германии в Минфин Украины никаких предложений не поступало. Я отвечаю фактами», – сказала министр.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия призвала Украину найти компромисс по долгу.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл. Долг в 3 млрд долл. был признан официальным долгом страны специальным решением МВФ. Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Мораторий вступил в силу 20 декабря 2015 года. Кабинет министров разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины подтвердил свое решение ввести мораторий на выплату долга перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. Решение правительства было обусловлено тем, что Россия отказалась реструктуризировать этот долг.

1 января 2016 года Россия заявила, что готова рассматривать вопрос выплаты долга в арбитражном суде Лондона.

Вместе с тем, 13 января текущего года Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством.

В середине января глава Минфина Яресько подчеркнула, что Украина не предложит России новых условий реструктуризации долга, но формат реструктуризации может отличаться от долговой операции, проведенной украинским правительством в августе-ноябре 2015 года.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа 2015 года достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 15 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.