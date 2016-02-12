Яресько о "долге Януковича": ситуация не изменилась, предложений от Германии не поступало
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия призвала Украину найти компромисс по долгу.
Министерство финансов Украины не получало каких-либо предложений от Германии как от посредника в вопросе урегулирования «российского» долга в 3 млрд долл., который был выдан правительству Януковича в 2013 года и по которому объявлен мораторий с декабря 2015 года, сказала министр финансов Украины Наталья Яресько на брифинге в Киеве.
«Никаких изменений (в ситуации с долгом перед Россией – УНИАН). Нет никаких фактов, которые бы подтверждали (что Украина получала какие-либо предложения по урегулированию вопроса долга – УНИАН). От Германии в Минфин Украины никаких предложений не поступало. Я отвечаю фактами», – сказала министр.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия призвала Украину найти компромисс по долгу.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл. Долг в 3 млрд долл. был признан официальным долгом страны специальным решением МВФ. Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.
Мораторий вступил в силу 20 декабря 2015 года. Кабинет министров разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.
30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины подтвердил свое решение ввести мораторий на выплату долга перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. Решение правительства было обусловлено тем, что Россия отказалась реструктуризировать этот долг.
1 января 2016 года Россия заявила, что готова рассматривать вопрос выплаты долга в арбитражном суде Лондона.
Вместе с тем, 13 января текущего года Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством.
В середине января глава Минфина Яресько подчеркнула, что Украина не предложит России новых условий реструктуризации долга, но формат реструктуризации может отличаться от долговой операции, проведенной украинским правительством в августе-ноябре 2015 года.
Украина и Комитет кредиторов 27 августа 2015 года достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 15 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.