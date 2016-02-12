Яресько не видит существенных факторов для колебания курса гривни

Существенных факторов развития экономической ситуации в Украине, которые провоцировали бы значительные колебания валютного курса, нет, сказала журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Я не вижу существенных новых макроэкономических факторов для изменения (курса – УНИАН) гривни. Но есть общие факторы», – сказала глава Минфина.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США в середине января сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 грн/долл., а курсы наличного и «черного» рынка достигли 26-27 грн/долл. Для стабилизации курса регулятор ужесточил порядок рассмотрения заявок на покупку валюты и проводил аукционы по продаже валюты на межбанке, в ходе которых за месяц продал 120 млн долл. США.

В пятницу, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке на середину дня установились на уровне 26,30/26,53 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6479/29,9046 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3309/0,3341 грн/рубль.

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По словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, колебания курса гривни к иностранным валютам в последний месяц обусловлены сезонным падением деловой активности, большим количеством выходных дней в январе, а также выплатой с Единого казначейского счета 30 млрд грн в декабре 2015 года и политической нестабильностью в последние дни.