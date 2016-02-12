Гривня сдала позиции и ушла на выходные с курсом 26,60 за доллар

В пятницу, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,35/26,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6270/29,9090 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3360 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,1474 грн/долл., к этому часу было заключено 455 сделок на сумму 242,44 млн долл.