Уровень госдолга на конец года составил 79% ВВП – Минфин

Уровень государственного долга Украины по отношению к валовому внутреннему продукту на конец 2015 года составил 79%.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента управления государственным долгом Министерства финансов Галина Пахачук.

«Конец года мы закончили на уровне 79% по отношению к ВВП. Наш предельный уровень 60%. Мы должны после завершения долговой операции принять программу приведения нашего госдолга к нашему бюджетному правилу 60% ВВП. Но это крайне сложное задание», - сказала она.

Пахачук отметила, что на уровень госдолга влияет курс гривни, а также объем ВВП.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,488 млрд долл., что на 6,19%, или на 4,324 млрд долл., ниже показателя на начало года. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте на эту дату составила 1,572 трлн грн, что на 42,78%, или на 470,932 млрд грн, больше показателя на начало года.