Минфин ожидает $300 миллионов кредита от Японии в конце февраля

Министерство финансов ожидает поступление кредита от Японии в размере 36,97 млрд японских иен (около 300 млн долл.), которые украинское правительство планирует потратить на осуществление экономических реформ.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента управления государственным долгом Министерства финансов Галина Пахачук.

«300 млн - это Япония. Ратифицировали это соглашение, ожидаем поступление в конце февраля», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Верховная Рада ратифицировала соглашение с Японией о предоставлении Украине в кредит 36,97 млрд японских иен. Украина и Япония подписали данное кредитное соглашение на 300 млн долл. 4 декабря прошлого года. Это второй японский кредит развития, предоставленный Украине.

В июле прошлого года было подписано первое кредитное соглашение развития между Украиной и Японией в объеме также 300 млн долл.