Правительство работает над дорожной картой реформ по программе МВФ - Яресько

Правительство Украины работает над дорожной картой первоочередных реформ, о которой договорились президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе телефонного разговора 10 февраля.

Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«У нас есть договоренность о дорожной карте наиболее критических реформ. Мы как раз работаем над этим», - сказала она.

При этом министр отметила, что работа над картой реформ идет одновременно с согласованием Меморандума о втором пересмотре четырехлетней программы реформ в Украине, одобренной МВФ в марте 2015 года. Пока меморандум не подписан.

«И сейчас нужно, чтобы было политическое единство, стабильность, чтобы те, кто подписывает меморандум, имели не только ответственность выполнять его, но и авторитет», - сказала Яреско.

Она отметила, что в дорожную карту входят все вопросы, которые не раз обсуждались в парламенте и в правительстве, включая вопросы приватизации.

Как сообщал УНИАН, телефонный разговор между Порошенко и Лагард состоялся после заявлений главы МВФ о возможной приостановке сотрудничества с Украиной в связи с отсутствием результатов борьбы с коррупцией и замедлением реформ.

Источники, близкие к переговорам с МВФ, отмечали, что меморандум может быть подписан и отправлен в Вашингтон после 16 февраля - даты отчета правительства в Верховной Раде.