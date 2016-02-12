Две украинские госкомпании завершили реструктуризацию кредитов в "Сбербанке России"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» и конструкторское бюро «Южное» успешно завершили реструктуризацию гарантированных государством кредитов перед «Сбербанком России», сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, в рамках проведенной сделки задолженность по кредитам в сумме около 367 млн долл. США и начисленные проценты были погашены в полном объеме. Взамен «Сбербанк России» получил облигации внешнего госзайма на 284,152 млн долл. США с доходностью 7,75% годовых и погашением в 2019 году, что соответствует 75% основной суммы долга по кредитам и начисленным процентам, а также государственные деривативы на совокупную условную сумму 91,857 млн долл. США, что соответствует 25% задолженности. Таким образом, 25% долга было списано, сказано в сообщении.

Минфин отмечает, что проведенная реструктуризация соответствует целям программы с Международным валютным фондом, согласованной в марте 2015 года.

«Министерство финансов надеется, что эта успешная реструктуризация кредитов «Сбербанка России», которая стала результатом совместного и согласованного процесса, может служить основой для реструктуризации других непогашенных гарантированных государством кредитов в рамках долговой операции Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЯресько о "долге Януковича": ситуация не изменилась, предложений от Германии не поступало

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 11 февраля одобрил реструктуризацию долга государственного агентства автомобильных дорог Украины «Укравтодор» и конструкторского бюро «Южное» перед «Сбербанком России» на сумму 367,4 млн долл. с 25-процентным списанием и оформлением реструктуризированной задолженности через выпуск государственных облигаций.

Ранее правительство Украины ввело мораторий на выплату долгов государственного холдинга «Укравтодор» и конструкторского бюро «Южное» перед «Сбербанком России» на общую сумму 507 млн долл. (до списания), который в случае отсутствия договоренностей о реструктуризации вступал бы в силу с января и с мая 2016 года соответственно.