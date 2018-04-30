Баланс недели: маневры правительства, ультиматум МВФ и ускорение инфляции

Интрига с «перезагрузкой» правительства на минувшей неделе обострилась - кабинет Арсения Яценюка пошел в наступление на своих критиков. В четверг правительство провело показательную пиар-акцию по открытости работы: в прямом телеэфире министры в течение почти 4 часов обсуждали государственные дела и принимали решения.

Яценюк со своей сплотившейся в условиях реальной угрозы отставки командой обратился с призывом к президенту и парламенту на законодательном уровне поддержать новый кодекс взаимоотношений ветвей власти, который бы гарантировал невмешательство политиков в работу как Кабмина, так и государственных компаний.

«Мы обращаемся в парламент с тем, чтобы планы политического невмешательства стали частью национального законодательства. Чтобы парламент одобрил базовые цели и принципы формирования политики. Это - наша позиция как правительства. И мы готовы работать тогда, когда все участники политического процесса разделяют эти принципы», - сказал Яценюк.

Кстати, в пятницу послы стран G7 обнародовали заявление, в котором поддержали провозглашенные украинским правительством базовые цели и принципы публичной политики.

Скорее всего, такое поведение Кабмина должно быть поддержано и обществом. Ведь ранее страна стала свидетелем громкого политического скандала - министр экономразвития Айварас Абромавичус обвинил замглавы пропрезидентской фракции и бизнес-партнера президента Игоря Кононенко в лоббировании назначений «своих» людей в структурах госвласти.

Между тем, очередной акт выяснения отношений между представителями различных ветвей власти начал приобретать черты полноценного политического кризиса. Сторонники президента Петра Порошенко в Раде вместе с представителями ряда других фракций заявили об отсутствии парламентской поддержки у кабинета Яценюка, намекая на необходимости кардинального обновления персонального состава правительства.

Сторонники премьера продолжали утверждать, что в Раде пока нет необходимых 226 голосов для отставки Кабмина.

Но даже если бы они нашлись, это не сняло бы все проблемы и не стало бы основанием для разрешения политического кризиса, так как сторонники отставки до сих пор не определились, кого они хотят поставить вместо как Яценюка, так и других министров. Главы министерств в этом случае получили бы приставки исполняющих обязанности, но продолжали бы занимать кабинеты до прихода новых чиновников.

Озвученный на прошлой неделе список кандидатов на министерские посты от пропрезидентской силы, в полном смысле слова, насмешил страну. Люди с откровенными бизнес-интересами, шлейфом коррупционных скандалов, без управленческого опыта и даже необходимых дипломов никак не могут стать новой «дрим-тим» по спасению находящейся в кризисе национальной экономики.

Неслучайно Европейский Союз решил не ждать 16 февраля (на эту дату назначен отчет правительства в Раде), а в очередной раз настойчиво призвал органы государственной власти и все политические партии Украины объединиться ради продолжения процесса реформ в стране.

«Это жизненно важно для будущего страны, ее демократического развития и благосостояния людей», - сказано в заявлении, обнародованном на странице представительства ЕС в Facebook.

МВФ обнулил отношения

Нескончаемые политические дрязги и противостояния, полное отсутствие ясности в вопросе дальнейшей судьбы правительства Яценюка в совокупности с коррупционными скандалами сильно разозлили западных доноров Украины и, прежде всего, Международный валютный фонд, являющийся на данном этапе основным кредитором страны. На минувшей неделе стало понятно – «медовый месяц» во взаимоотношениях Украины и МВФ прошел.

«Я обеспокоена ослаблением реформы системы государственного управления, борьбы с коррупцией, а также снижением влияния закона и законности в формировании политики государства. Без стремления оживить реформы, усилить борьбу с коррупцией будет трудно понять, как Фонд сможет продолжить программу (сотрудничества с Украиной - УНИАН) и поможет сделать ее успешной», - процитировал в среду, 10 февраля, департамент внешних связей Фонда директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Такое жесткое заявление было как «снег на голову». Ведь еще недавно президент Порошенко уверял - переговоры с Лагард в Давосе прошли успешно, она положительно оценивает перспективу предоставления Украине очередного транша.

Глава Нацбанка Гонтарева без тени сомнений заявляла, что с МВФ будет подписан новый меморандум в ближайшее время и это, мол, чисто технические вещи.

Но как показала минувшая неделя – коррупционный скандал с Кононенко практически обнулил отношения с Фондом. Поэтому Порошенко пришлось все начинать сначала – уверять по телефону Лагард, что Украина не отступит от плана реформ и продолжит борьбу с коррупцией. А потом дважды эту тему обсуждать с вице-президентом США Джо Байденом.

Наверное, на Западе не сильно поверили Порошенко. Потому что в пятницу министр финансов Наталья Яресько сообщила - правительство вместе с Администрацией президента работает над дорожной картой первоочередных реформ, которая будет представлена МВФ.

Судя по всему, работа над картой реформ идет одновременно с согласованием Меморандума о втором пересмотре четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной МВФ в марте 2015 года. Понятно, что меморандум не подписан. Все ждут 16 февраля – отчета правительства в Раде.

По мнению старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Андерса Аслунда, чтобы показать МВФ стремление ускорить реформы, нужно отстранить от власти генерального прокурора Украины Виктора Шокина и народного депутата от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко.

«Это - беспредел, что Шокин и Кононенко так долго находятся у власти и мешают проведению реформ. После такого становится уже неважно, что написано на бумаге, какие обещания. Должны убрать Шокина и Кононенко. Это нужно, чтобы показать, что власть хочет реформ», – процитировали Аслунда отечественные СМИ.

Рекомендации по налогам

Написать новый план реформ для МВФ с кондачка правительству не удастся. Дело в том, что специалисты Фонда прекрасно осведомлены о состоянии украинской экономики и ее «черных» пятнах. Об этом свидетельствует отчет МВФ, составленный по итогам работавшей в Украине летом 2015 года технической миссии.

В отчете специалисты МВФ не только проанализировали состояние экономики, но и дали свои рекомендации для дальнейших реформ. В частности, МВФ рекомендует исключить юрлиц и плательщиков НДС из перечня «упрощенцев». При этом специалисты Фонда подчеркивают, что небольшой размер единого налога следует сохранить только для частных предпринимателей с низкими доходами, которые на текущий момент входят в первую группу «упрощенцев».

В Фонде убеждены, что ужесточение правил для «упрощенцев» сделает невозможным опосредованное уклонение от уплаты налогов, когда работодатель заключает договоры со своими нанятыми сотрудниками, оформившими статус частных предпринимателей. Искоренение такой практики, как отмечается в отчете Фонда, станет еще одним шагом к детенизации доходов компаний и граждан. Это, в конечном счете, позволит сбалансировать доходы и расходы бюджета в части сбора единого социального взноса как основного налога на зарплату в Украине.

Кроме того, МВФ рекомендует смягчить законодательство страны о банковской тайне для усиления контроля за оборотом наличности и уплатой налогов с доходов.

По мнению аналитиков Фонда, полномочия Государственной фискальной службы, призванной вести учет и контроль налоговых выплат, очень ограничены из-за строгости законодательства о банковской тайне. Это происходит потому, что в настоящее время Государственная фискальная служба имеет возможность обрести доступ к банковским выпискам только по решению суда, а полученная таким образом информация сводится, как правило, к данным об остатках средств на счетах.

Также фонд не оставил без внимания вопрос акцизов, отмечая, что в Украине существуют широкие возможности для их повышения, платежи по которым упали, в том числе в связи с девальвацией гривни и инфляцией. Поэтому Фонд рекомендовал повысить ставки акцизов на пиво и крепкий алкоголь, а также усилить контроль за оборотом спирта путем налогообложения продажи чистого спирта с возможностью возмещения платежей при выполнении ряда условий.

Время покажет, прислушивается ли Украина к рекомендациям своего ключевого кредитора.

Гривня как индикатор недоверия

На усиление политического кризиса и обострение отношений с МВФ первой отреагировала гривня - национальная валюта продолжила падение. К вечеру пятницы за евро на межбанке давали уже 30 грн, а за доллар - 26,35-26,6 грн.

Если ранее глава НБУ Гонтарева на встрече с депутатами рассказывала, что снижение курса гривни в последнее время вызвано фундаментальными факторами, то теперь министр финансов Яресько заявила - Минфин и Нацбанк сейчас не видят существенных макроэкономических факторов для сильного колебания курса гривни.

По мнению опрошенных УНИАН банкиров, заявление МВФ само по себе не окажет негативного влияния на курс гривни, однако с учетом ряда других факторов высока вероятность повторения прошлогоднего сценария, когда гривня обесценилась к доллару до нового исторического минимума - 30 грн/долл.

Главный эксперт отдела операций на валютном и денежном рынках «ОТП Банка» Никита Мишаков считает, что в текущей ситуации, когда отказ в финансировании МВФ становится реальным, необходимость придерживаться требований Фонда касательно свободного курсообразования снижается и дальнейший курс валюты будет зависеть исключительно от позиции НБУ по данному вопросу.

«Вероятность повторения прошлогоднего сценария очень высока, однако учитывая новые уровни, возврат к низким курсам 21,00-23,00 маловероятен», - отметил банкир.

По словам главного экономиста отдела стратегического планирования UniCredit Bank Андрея Приходько, технически транши МВФ могут оказывать влияние на курс только тогда, когда они распределяются в бюджет как макрофинансовая помощь, при этом будущий транш должен напрямую пойти в золотовалютные резервы.

Приходько считает, что полное прекращение программы расширенного финансирования МВФ маловероятно, но очевидно, что Фонд не уступит в своих формальных требованиях, и будет продолжать настаивать на продвижении оговоренных в меморандуме реформ.

Пугающая инфляция

На минувшей неделе Госстат обнародовал показатель инфляции: по итогам января 2016 года она ускорилась по сравнению с декабрем 2015 года, до 0,9% с 0,7%, зафиксированных в декабре к ноябрю.

В январе по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали водоснабжение, фрукты и овощи. Правда, было зафиксировано и некоторое снижение цен. В частности, на одежду, обувь, алкогольные напитки и табачные изделия.

В то же время, в годовом выражении, к январю 2015 года, инфляция в прошлом месяце замедлилась до 40,3% с 43,3%, зафиксированных месяцем ранее.

Нацбанк сразу же поспешил заверить, что эти данные Госстата за январь близки к оценкам регулятора. Как известно, НБУ прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

Но, по мнению старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, такой прогноз регулятора выглядит слишком оптимистично. Он считает, что препятствием для снижения инфляции до запланированного уровня являются, в первую очередь, внешние факторы, среди которых продолжающееся снижение цен на мировых рынках сырья и на продукты питания, что затрагивает многие позиции украинского экспорта.

«В результате состояние сальдо платежного баланса может оказаться хуже ожиданий, что приведет к ослаблению обменного курса гривни, а это, в свою очередь, может способствовать ускорению роста потребительских цен», - отмечает эксперт.

Кроме того, по его словам, на общий уровень цен будет давить сохраняющаяся напряженность на востоке страны, а также набирающий обороты правительственный кризис, который в худшем случае может привести к заморозке новых траншей помощи, выделяемых иностранными кредиторами, в первую очередь МВФ.

Александра Данько (УНИАН)