Нацбанк разрешил физлицам получать от нерезидентов электронные деньги

Национальный банк Украины предоставил право физическим лицам на получение от нерезидентов электронных денег, выпущенных эмитентом-нерезидентом, с использованием международных систем интернет-расчетов.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №65, также регулятор упростил процедуру согласования правил использования электронных денег для банков-членов/участников внутригосударственных платежных систем.

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НБУ напомнил, что ранее расширил режим функционирования счетов физических лиц, позволив им получать на текущий счет иностранную валюту, переведенную из-за границы, в том числе в результате погашения электронных денег, выпущенных нерезидентом.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины выступает за дальнейшее развитие безналичного обращения и снижение доли наличных денег в экономике. В частности, в прошлом году регулятор сообщал о планах снизить долю наличных денег до 12% в 2020 году с 18% на конец 2014 года, для чего он намерен стимулировать использование безналичных платежей.