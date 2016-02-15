В Минфине ожидают до конца недели начать поиск "мертвых душ" среди получателей соцвыплат

Министерство финансов Украины ожидает, что урегулирование всех разногласий с Министерством социальной политики и принятие Кабинетом министров Украины необходимых постановлений о верификации социальных выплат состоится на этой неделе.

Об этом сообщила министр финансов Наталия Яресько на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр напомнила, что на последнем заседании Кабинета министров нужные документы не были приняты, но предупредила, что Минфин продолжит настаивать на проведении верификации. "Я твердо верю, что Министерство социальной политики, как и любое другое министерство, осуществляющее расходы, не может само проверять, правильно ли оно их осуществляет», - отметила она.

Также Яресько подчеркнула, что верификация может представлять угрозу только для выплат в пользу мошенников, для прекращения которых она и проводится, в то время как для законных выплат она не несет никакого риска.

Министр напомнила, что верификация соцвыплат предусмотрена госбюджетом на 2016 год, и Минфин приложит все усилия, чтобы провести ее как можно скорее.

Также Яресько сообщила, что из-за непринятия нужных постановлений несколько членов ее команды «очень эмоционально и непрофессионально отреагировали на это в социальных сетях», в связи с чем министр извинилась за поведение подчиненных и призвала обсуждать все разногласия исключительно в атмосфере уважения и профессионализма.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено провести аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан.

По словам министра финансов Наталии Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, "мертвых душ" и несоответствий критериям получения социальной помощи.

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По оценкам Минфина, верификация позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 миллиардов гривень, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются, для чего министерство планирует перейти на систему адресных выплат социальной помощи.