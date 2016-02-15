Центробанк Китая обвиняет в подрыве юаня "международных спекулянтов"

Глава Центробанка Китая Чжоу Сяочуань обвинил неких международных спекулянтов в атаке на национальную китайскую валюту, сообщает ВВС.

По его словам, нет других причин постоянного падения курса юаня, наблюдающегося в последнее время.

Чжоу Сяочуань заявил также, что Китай не должен позволять спекулянтам доминировать на валютном рынке в стране.

Глава Народного банка Китая сделал это заявление перед открытием китайской фондовой биржи, не работавшей неделю, в течение которой китайцы отмечали Новый год.

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Попытки поддержать курс юаня, в последнее время предпринимаемые правительством страны, привели к заметному сокращению ее валютных резервов.