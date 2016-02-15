ГПУ назвали одним из главных препятствий для прихода в Украину иностранных инвестиций

Заместитель генерального прокурора Виталий Касько, который решил уволиться из Генеральной прокуратуры Украины, заявляет, что ГПУ является одним из главных препятствий для прихода в Украину иностранных инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

Касько рассказал об основных четырех моментах, касающихся результатов реформы в Генеральной прокуратуре.

"На сегодняшний день Генеральная прокуратура Украины стала, во-первых, тормозом реформ и системы криминальной юстиции в целом. Во-вторых - рассадником коррупции. В-третьих - инструментом политического давления. И в-четвертых, одним из главных препятствий для прихода в Украину иностранных инвестиций", - подчеркнул Касько.

В связи с этим он заявил, что реформа прокуратуры, которую начинал Давид Сакварелидзе, провалена.

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"Местные прокуратуры не обновлены. Ни одного внешнего кандидата генпрокурор не назначил руководителем местной прокуратуры. Прокурорское самоуправление дважды откладывалось и пока не создано. Не обеспечена процессуальная независимость прокурора, и, как следствие, прокуратура остается по сути своей советской, иерархической и крайне коррумпированной", - считает Касько.