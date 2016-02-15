Россия не вводила дополнительные ограничения на украинские грузоперевозки - торгпред

Россия не вводила дополнительные ограничения на украинские грузовые перевозки, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

"Распространенная 13 - 14 февраля информация, что РФ ограничила перевозки украинских перевозчиков, не соответствовала действительности. Единственные ограничения, которые действуют - это транзит в Казахстан через РФ товаров "под эмбарго". Зафиксированы единичные случаи проблем с пересечением границы РФ украинскими водителями", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен сегодня, 15 февраля, на своем заседании рассмотреть ситуацию, сложившуюся с прохождением через территорию Украины грузовых транспортных средств с российской регистрацией.

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Россия ввела запрет на транзит украинских грузов в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу с 1 января 2016 года.