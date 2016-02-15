Нацбанк разрешил банкам страховать наличность и ценности в хранилищах

Как сообщается на сайте НБУ, также обновленный порядок предусматривает увеличение лимитов ценностей в автоматизированных и полуавтоматизированных АТМ-системах, которыми оборудованы неизолированные рабочие места кассиров, до 600 и 200 минимальных заработных плат соответственно.

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Помимо этого, регулятор упростил подход к определению банками вида охраны в зависимости от объемов ценностей, сократив уровни градации до двух с четырех. Теперь банк выбирает вид охраны в зависимости от того, превышает объем ценностей 4 тыс. минимальных зарплат или нет.

В сообщении отмечается, что внедрение открытых правил защиты помещений банков без грифа «для служебного использования», а также система страхования наличности и ценностей станут очередным шагом регулятора для приближения банковского законодательства Украины к европейским принципам и нормам.

Как сообщал УНИАН, в рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, Украина взяла на себя обязательства проверить соответствие своих регуляторных требований в финансовой сфере европейским стандартам и устранить отклонения.