Кабмин утвердил порядок создания открытых реестров по возмещению НДС

Кабинет министров Украины принял разработанное Министерством финансов постановление, обеспечивающее условия для создания открытых реестров по возмещению налога на добавленную стоимость.

Как сообщается на сайте Минфина, постановление утверждает порядок ведения и формы реестров заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения. В частности, заявления будут вноситься в реестр, который будет опубликован на официальном сайте Государственной фискальной службы Украины в сети Интернет. Возврат согласованных сумм бюджетного возмещения предусмотрен в хронологическом порядке согласно очередности внесения записи в реестр.

Минфин отмечает, что постановление правительства принято в рамках изменений в налоговое законодательство, которыми предусмотрено создание 2 публичных открытых реестров с одинаковой системой хронологического возмещения НДС для заявок на возмещение НДС от компаний, которые соответствуют и не отвечают критериям налогового законодательства.

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"В течение многих лет, выборочный непрозрачный процесс к возмещению НДС в Украине создавал значительные возможности для коррупции в этой сфере, и поэтому был одной из ключевых главных причин для нареканий бизнеса на инвестиционный климат в Украине. С прозрачными реестрами хронологического возмещения НДС, которые публикуются онлайн, мы раз и навсегда решим эту проблему", - прокомментировала решение правительства министр финансов Наталия Яресько.

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Как сообщал УНИАН, актуальная задолженность перед предпринимателями по возмещению налога на добавленную стоимость по оценкам Государственной фискальной службы Украины на сегодняшний день составляет 11,5 миллиарда гривень. При этом, общая сумма задолженности составляет 19 миллиардов гривень, из которой около 4 миллиардов гривень – долг перед предприятиями из зоны АТО и еще 4 миллиарда гривень спорной задолженности прошлых лет, которая по решению суда может быть списана.