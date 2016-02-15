Гривня на межбанке упала ниже 30 за евро

15 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов установились на уровне 26,65-26,85 грн, а курс евро вырос до 30,06 гривни, сообщает Экономическая правда.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США 26,65/26,85 гривни;

Евро - 29,8453/30,0639 гривни;

Российский рубль - 0,3420/0,3451 гривни.

Напомним, 12 февраля котировки гривны к евро на межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов установились на уровне 29,66-29,94 гривни за евро.

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Отмечается, что Нацбанк установил официальный курс гривни на 15 февраля на уровне 26,14 за доллар (11 февраля - 26,08 гривни за доллар).