Рецепт реформаторского супа для Украины от "шефа" МВФ

Вопрос отношений Украины с основным кредитором - Международным валютным фондом вернулся в повестку дня политической жизни страны. МВФ засомневался в способности Киева проводить реформы и эффективно бороться с коррупцией. Если полгода назад директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард рассказывала, как «Украина своими реформами удивила мир», то на прошедшей неделе четко дала понять украинским властям - программу сотрудничества вот-вот остановят. «Фонду будет сложно продолжать программу сотрудничества в случае, если не будут продолжены реформы, а борьба с коррупцией будет приостановлена», - дипломатично заявила Лагард.

Не заставил себя ждать и посол США в Украине Джеффри Пайетт. «Заявление МВФ - это еще один аргумент в пользу завершения перезагрузки ориентированного на реформы украинского правительства и нулевой терпимости к коррупции», - подчеркнул посол, смутив весь украинский политикум термином «перезагрузка правительства».

Заволновались и первые лица государства. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк публично в очередной раз принесли присягу на верность реформам и нетерпимости к коррупции.

Премьер анонсировал новую программу работы правительства на 376 пунктов, а глава государства даже позвонил Лагард. В итоге родилась идея «дорожной карты» первоочередных реформ украинской власти. Этот документ, по всей видимости, призван дополнить коалиционное соглашение проевропейского большинства в парламенте и другие заявления различных ветвей власти о намерениях осуществлять быструю трансформацию национальной экономики и системы госвласти.

Министр финансов Наталья Яресько сообщила, что над дорожной картой реформ «уже работают» - и правительство, и Администрация президента. Причем охватывает она первостепенные вопросы развития экономики и госуправления, включая приватизацию и антикоррупционную политику в части, например, электронного декларирования доходов чиновников.

Словом, об МВФ говорили много, включая тех, кто обычно критикует власти за излишнюю любовь к кредитным ресурсам. Один из них - экс-министр финансов, народный депутат Виктор Пинзеник на своей странице в Facebook написал: «Нам не обойтись без кредитов МВФ».

Пилюля от МВФ оказалась горькой, но эффективной. Перспектива увидеть замок на дверях штаб-квартиры ключевого кредитора расшевелила Киев и заставила не только над «дорожной картой» реформ подумать, но и поторопиться с меморандумом по второму пересмотру программы сотрудничества EFF, одобренной Фондом год назад и по которой мы рассчитываем получить 5,8 млрд долл. в текущем году.

Проекты меморандумов в великом множестве уже «гуляют» по украинским СМИ. Но насколько их варианты «окончательны» - вопрос. В Вашингтон еще ничего не отправляли. Источники говорят, что бумаги с подписью первых лиц государства могут отослать в МВФ не раньше 16 февраля - даты отчета правительства в Верховной Раде.

А вот из Вашингтона пакет предложений Киев уже получил. В помощь украинским реформаторам Фонд выслал не меморандумы, а два больших доклада - по налоговому регулированию и управлению госактивами, которые по точности предписаний напомнили поваренную книгу.

В Фонде, конечно, подчеркнули, что документы являются рекомендациями, и дело Украины принять их или отклонить. Но цена вольного обращения с рецептурой известна: не воспользуемся советом - откатимся к экономической рецессии, еще более глубокой девальвации гривни и новому витку политической турбулентности. И украинский суп в очередной раз будет испорчен.

Болезненный рецепт налогового оздоровления

В части налоговых преобразований Фонд считает необходимым пересмотреть подходы к «упрощенному» налогообложению, изменить ставки ряда налогов, сохранить единый соцвзнос, а также ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан.

По мнению аналитиков МВФ, юридические лица и плательщики НДС больше не могут претендовать на «упрощенную» систему налогообложения, поскольку такая «льгота» стала лазейкой для уклонения от уплаты налогов.

ЕСВ, уверены в Фонде, следует платить, причем по весьма высокой ставке - 28% против нынешней 22%. Резкое снижение размера соцвзноса в Фонде считают опасным, и возможным только в случае наличия компенсаторов.

«Компенсировать снижение ставки ЕСВ рекомендуем путем повышения ставки НДС до 21% с 20%, упразднения льготного НДС для лекарственных средств (сейчас эта ставка составляет 7% - УНИАН), упразднения спецрежима налогообложения для аграриев, повышения ставки акцизного налога, налога на прибыль предприятий до 20% с 18%, а также путем введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц по ставке 25% для доходов свыше 15 тыс. грн», - говорится в докладе.

Отчасти «прогрессивной» предлагают сделать и ставку налога на прибыль. В условиях резких инфляционных скачков МВФ считает допустимым продумать механизм индексации налога на прибыль с учетом показателя инфляции.

Не менее жесткими являются рекомендация усилить контроль начисления налоговых платежей. В этом контексте Фонд предлагает пойти на беспрецедентную меру - ослабить требования к банковской тайне. «Государственная фискальная служба из-за строгости законодательства о банковской тайне может лишь получить банковские выписки, и те - по предписанию суда. При этом получаемая информация сводится, как правило, к информации об остатках на счете, - говорится в отчете. - Для того, чтобы сделать реальные шаги по борьбе с неформальным сектором (теневым сектором экономики - УНИАН), необходимо смягчить законодательство о банковской тайне. Например, сделать так, чтобы для получения информации достаточно было только соответствующего решения Национального банка».

Не осталась без внимания и вечная при поиске дополнительных бюджетных доходов тема - акцизов. «Рекомендуем повысить в течение двух лет акцизы на пиво до 3,10 грн за литр (против нынешней ставки в 2,48 грн за литр - УНИАН), на вино - до 0,1 грн за литр (против нынешней ставки 0,01 грн - УНИАН), на крепкий алкоголь до 123 грн за литр (против нынешней ставки 105,8 грн за литр - УНИАН)», - говорится в докладе. Реализацию спирта тоже рекомендуют обложить налогом с последующим его возмещением в случае, если спирт продается не для производства алкогольных напитков.

А вот ставка акциза на нефтепродукты, по мнению аналитиков МВФ, находится на оптимальном уровне - 13%. Дело остается за эффективным администрированием этого акциза и борьбой с контрабандой.

Порядок в госактивах

Рекомендации по управлению госсобственностью тоже основательны. Во-первых, властям Украины предписано провести инвентаризацию государственной собственности, недвижимости и земли. В Фонде убеждены, что все эти богатства даже не подсчитаны толком - существующие реестры не охватывают всего массива имеющихся разрозненных данных. И поэтому сейчас трудно ждать от государства эффективного управления и использования своих активов. Но приходит время начать это делать.

Во-вторых, Фонд рекомендовал определить критерии создания и ликвидации государственных предприятий и унифицировать их отчетность. Отчетность, по мнению МВФ, следовало бы представлять раз в год, причем не на корпоративных сайтах, а в стенах Верховной Рады. Таким образом к управлению госпредприятиями будут причастны все ветви власти.

Кроме того, Фонд поддержал идею создания одного или нескольких госхолдингов, которые объединили бы госкомпании и управлялись бы независимыми директорами, лишенными политического давления. Ранее эту идею активно лоббировало Минэкономразвития, но в силу целого ряда причин она так и не развилась в какую-либо четкую модель.

Впрочем, в МВФ тоже нет пока единого видения формирования холдингов. Наиболее оптимальным выглядит создание нескольких структур для управления группами госактивов.

«Недостатком такой модели является ее дороговизна из-за необходимости привлечения большого количества квалифицированных управленцев, а также риск возвращения к существующему положению дел, когда есть определенный пласт экспертов и управленцев и они снова приведут к фрагментарному подходу к управлению госсобственностью», - отмечают в МВФ.

Трудный компромисс

По сути, Украине дана новая установка на преобразования в наиболее знаковых сферах. О выполнении задач с Украины потом спросят и поставят оценку. Как отмечала министр финансов Яресько, «транши не дают без реформ». Но есть в предложениях МВФ и «тонкие места», которые явно вызовут много споров.

Так, украинские банкиры не в восторге от перспектив раскрытия части банковской информации. «Трудно сказать, как будет или может быть реализована данная рекомендация. Во всем мире в последние годы после мирового кризиса требования к раскрытию данных банками для налогового контроля только ужесточаются», - отметил в комментарии УНИАН главный экономист отдела стратегического планирования UniCredit Bank Андрей Приходько.

Финансисты с опасением ждут и реакции на изменения «упрощенной» системы налогообложения. По их мнению, ограничения для «упрощенцев» приведут к росту теневого сектора экономики: средний класс предпринимателей с доходом выше 5 млн грн не перейдет на обычную систему налогообложения. Эксперты отмечают, что предложенный подход МВФ во многом «кабинетный», он не учитывает возможные последствия для экономики.

С этим согласен и директор аналитической группы DA VINCI Анатолий Баронин. «МВФ предлагает шаблонные варианты, которые совершенно не учитывают ситуацию в стране. Так, например, повышение акцизов на пиво и крепкий алкоголь, спрос на который традиционно возрастает в период кризисов, приведет к увеличению доли кустарного производства спиртного, - отмечает эксперт. - Предложения МВФ не учитывают те изменения покупательной способности, которые происходят в Украине. Ресурсные возможности наполнения бюджета за счет повышения акцизов уже находятся на той границе, когда введение новых мер приведет к обратному эффекту – снижению поступлений в бюджет за счет падения спроса и продаж».

Баронин уверен, что предлагаемое усиление налогового давления в целом не даст положительного эффекта уже потому, что сузит и без того крайне нестабильный внутренний спрос на фоне очевидной стагнации внешних рынков для Украины.

«Мне кажется, что со стороны МВФ было бы проще задавать конкретные параметры, скажем, снизить на 1,5% бюджетный дефицит, повысить на 2% доходы бюджета, а не предлагать нерабочие решения, которые будут иметь обратный эффект», - подчеркнул Баронин.

На это обратил внимание и доктор экономических наук Анатолий Гулей. Он подчеркнул, что принять все предложения - несложно. Сложно проработать стратегию под каждую цифру и рекомендацию. Отсутствие такой стратегии, уверен эксперт, лишь добавит турбулентности в деловую среду, которой нужны решения, а не «добрые намерения из прошлого».

«По сути предложения МВФ - это тоже добрые намерения, которые должны быть встречены с нашей стороны такими же добрыми намерениями найти компромисс. Нужно взять аналитику сегодняшнего дня и на ее основе провести расчеты, представить решения. Предложения Фонда - это основа для диалога», - подчеркнул экономист.

Ключевым в этом диалоге должна стать способность сторон слышать аргументы собеседника, как и решимость украинской власти перейти от обещаний действий к реальному реформированию. Двадцатилетняя история взаимоотношений Украины с Международным валютным фондом, к сожалению, полна примеров горьких провалов. В силу этого понятна осторожность, с которой функционеры Фонда смотрят на новые обещания Киева. Однако, проблемы во взаимоотношениях не должны затянуть туманом исключительную важность цели – превращения Украины в успешную в экономическом и социальном аспектах державу. И здесь главное, чтобы использование множества рецептов не испортило суп. Представительница нации, которая понимает значение точности рецептуры и своевременности действий при приготовлении, - француженка Лагард должна это также понимать.

Олеся Сафронова (УНИАН)