Турция выделит Украине $50 миллионов кредита

Украина и Турция подписали кредитное соглашение о предоставлении нашей стране 50 миллионов долларов сроком на 5 лет под 2,5% годовых в рамках общей макрофинансовой помощи от стран "Большой двадцатки". Решение о привлечении кредита было принято на заседании правительства 11 февраля.

Документ был подписан в присутствии премьер-министра Украины Арсения Яценюка и премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу. Глава турецкого правительства впервые находится с визитом в Украине. С украинской стороны документ подписала министр финансов Наталья Яресько.

"Хотел бы поблагодарить народ Турции за поддержку Украины, ее территориальной целостности. Наши страны защищают свои страны и своих граждан, свою территориальную целостность и суверенитет, - сказал Яценюк. - У нас также значительный экономический диалог. На повестке дня - завершение создания зоны свободной торговли. Мы ценим присутствие турецких инвесторов в украинской экономике. Все наши министры готовы к диалогу по каждой сфере".

В свою очередь Давутоглу выразил готовность к экономическому и политическому сотрудничеству с Украиной.

"Для нас фундаментальная ценность - территориальная целостность и независимость Украины. Мы приехали в Украину многочисленной делегацией - и не только в качестве министров и политиков, но и бизнесменов. Мы хотели бы также поблагодарить вас за солидарность с нами в многих вопросах. Мы готовы вынести отношения с Украиной на более высокий уровень, включая подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной".

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Наряду с кредитным соглашением, стороны также подписали межправительственное соглашение о передаче подарка в сфере здравоохранения.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины готовит дополнительные кредитные соглашения по реализации широкого спектра проектов с основными кредиторами – Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), а также правительствами Польши и Швейцарии.