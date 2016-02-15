Нацбанк для поддержки гривни продал $19 миллионов

13:44, 15 февраля 2016
Финансы
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Всего банки подали заявки на покупку 50,3 млн долл. 

Фото УНИАН

Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам 19,2 млн долл. США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 26,8482 грн/долл.

Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 50,3 млн долл. Минимальный курс по результатам аукциона составил 26,80 грн/долл., максимальный – 27,05 грн/долл. По минимальному курсу куплено 17,7% валюты.

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 26,80/27,10 грн/долл.

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