Нацбанк для поддержки гривни продал $19 миллионов
13:44, 15 февраля 2016Финансы
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Всего банки подали заявки на покупку 50,3 млн долл.
Гривня на межбанке опустилась до 27,10 за доллар / Фото УНИАН
Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам 19,2 млн долл. США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 26,8482 грн/долл.
Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 50,3 млн долл. Минимальный курс по результатам аукциона составил 26,80 грн/долл., максимальный – 27,05 грн/долл. По минимальному курсу куплено 17,7% валюты.
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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 26,80/27,10 грн/долл.
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