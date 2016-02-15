Нацбанк для поддержки гривни продал $19 миллионов

Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам 19,2 млн долл. США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 26,8482 грн/долл.

Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 50,3 млн долл. Минимальный курс по результатам аукциона составил 26,80 грн/долл., максимальный – 27,05 грн/долл. По минимальному курсу куплено 17,7% валюты.

Читайте такжеЯресько не видит существенных факторов для колебания курса гривни

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 26,80/27,10 грн/долл.