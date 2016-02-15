Украина и Турция намерены в марте возобновить переговоры о зоне свободной торговли, прерванные в 2013 году, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 18 сентября сформировал три группы переговорщиков, уполномоченных вести переговоры о соглашениях по созданию зон свободной торговли с Турцией, Сербией и Израилем.

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По решению Кабмина, все переговорные группы возглавила заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

В переговорные группы также вошли представители Министерства юстиции, Государственной фискальной службы, Минэкономразвития, Минагрополитики и Секретариата Кабмина.