Украина и Турция хотят нарастить товарооборот до $10 миллиардов

Украина и Турция планируют к 2018 году довести товарооборот между странами до 10 миллиардов долларов, сказал премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

Ранее главы правительств двух стран договорились в марте возобновить переговоры о зоне свободной торговли, приостановленные в 2013 году.

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"Мы планируем к 2018 году довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Хотя сейчас показатель товарооборота несколько упал", - сказал глава турецкого правительства.

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Ранее Украина и Турция договорились возобновить переговоры о зоне свободной торговли, приостановленные в 2013 году. Турция входит в число 10 крупнейших торговых партнеров Украины.