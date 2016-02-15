Украинские банки за год получили рекордный убыток - почти 67 миллиардов

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, по состоянию на 1 января 2016 года составил 66,6 миллиарда гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, по итогам 2015 года банковская система Украины обновила рекордный годовой показатель убытков, который в 2014 году был на уровне 52,966 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 декабря 2015 года составил 57,3 миллиарда гривень, в том числе в октябре убыток этих банков составил 3,7 миллиарда гривень.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 миллиарда гривень убытков.