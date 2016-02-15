Минфин России пророчит стране 15 лет застоя

Минфин РФ просчитал варианты развития российской экономики на период до 2030 года и предсказал длительный застой в экономике при отсутствии структурных реформ и низких ценах на нефть, сообщают «Ведомости».

Как пишет издание, в консервативном варианте прогноза цена нефти до 2030 г. остается на уровне $40/барр. в реальном выражении (в номинальном растет примерно на $1 в год). Все это время экономика будет расти лишь на 1–1,3% в год.

Для преодоления нынешнего двухлетнего спада России понадобится четыре года. Минфин ждет, что в 2016 г. экономика сократится еще на 0,8%, а в 2017 г. возобновится рост и к 2020 г. реальный размер ВВП восстановится до уровня 2014 г.

В целом за 2014–2030 гг. экономика увеличится всего на 13% – на столько же она, для сравнения, выросла за 2011–2013 гг. А реальный уровень зарплат вернется к планке 2014 г. только в 2025 г. – столько времени уйдет на преодоление их 13%-ного падения за 2015–2016 гг.

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Это инерционный сценарий развития экономики без структурных реформ, говорит представитель Минфина. Он не основной. «Есть другие, которые мы считаем более правильными для России и которые сопряжены с реализацией реформ», – сказал он. Это внутренние расчеты Минфина, уточняет федеральный чиновник, официального долгосрочного прогноза сейчас нет.

По инерционному прогнозу, в среднем за 2014–2030 гг. среднегодовой экономический рост в России составит 0,8%. Если считать с 2017 г. (с того, когда экономика, по прогнозу, прекратит падение) – 1,2%. Цена нефти в номинальном выражении превысит $50/барр. только в 2028 г. Добыча нефти перестанет расти уже в 2016 г. и будет снижаться, ее экспорт – стагнировать. Импорт будет расти на 3–4% в год, экспорт – чуть медленнее и номинального уровня 2014 г. ($498 млрд) в ближайшие 14 лет так и не достигнет (импорт достигнет в 2030 г.). Зато достигнет своей цели ЦБ: инфляция в 2017 г. замедлится до 4% и продолжит снижаться – до 2,6% в 2030 г.

Если ничего не делать, в том числе со структурой бюджета, то сценарий долгосрочной стагнации может реализоваться, говорит федеральный чиновник. Но наиболее вероятен все-таки другой, целевой сценарий Минфина, надеется он, который позволит экономике выйти на темпы роста в 2–3%.

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Вариант долгой стагнации вполне реален, только будет еще сопровождаться периодическими шоками от очередного спада цен на нефть, возражает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: «Это будет застой, на который будут время от времени накладываться финансовые кризисы». Неважно, на какой уровень цены нефти ориентироваться – $40 или $50, без ее роста и без реформ потенциал экономики ограничен ростом 1–1,5% в год, считает Гурвич. Но цена нефти редко когда стагнирует – обычно растет или падает. Россия уже в этом году потратит основную часть резервного фонда и при очередном внешнем шоке может получить помимо экономического спада еще финансовый и банковский кризис, так как средств на поддержку банковской системы не останется, предупреждает Гурвич.

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Напомним, прежний прогноз развития экономики России до 2030 года был утвержден в 2013 году, до начала кризиса. Его базовый вариант предусматривал среднегодовой рост ВВП на 2,5 процента и постоянное повышение цен на нефть - 124 доллара за баррель в среднем за 2013–2030 годы. Стрессовый вариант прогноза допускал краткосрочное падение нефтяных цен до 80 долларов за баррель.