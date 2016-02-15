За год экспорт из Украины превысил импорт на $4 миллиарда

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2015 года составил 4,065 млрд долл., что на 709 млн долл., или на 21,1%, больше показателя за 2014 год на уровне 3,365 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 29,9% - до 42,583 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 27,2% - до 46,648 млрд долл.

Согласно приведенным данным, профицит внешней торговли товарами по итогам 2015 года составил 632,5 млн долл. против 527 млн долл. дефицита в 2014 году.

Профицит внешней торговли услугами за прошлый год составил 4,407 млрд долл., что на 741 млн долл., или на 14,4%, меньше профицита годом ранее.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января-сентября 2015 года составил 3,243 млрд долл., что на 458 млн долл., или на 12,4%, меньше профицита за аналогичный период прошлого года в 3,701 млрд долл.

По итогам 2014 года профицит внешнеторгового баланса Украины составил 3,884 млрд долл., в то время как за 2013 год баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 8,514 млрд долл.