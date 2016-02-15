Минфин анонсировал выход из капитала государственных банков

Министерство финансов Украины анонсировало выход из капитала крупнейших государственных банков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», начиная с середины 2018 года, а также остальных банков – уже до конца 2017 года.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев.

«Максимальной эффективности государственных банков можно достичь путем их разгосударствления, как и в других сферах украинской экономики. Поэтому стратегия предусматривает на горизонте до середины 2018 года начало выхода государства из капитала двух крупнейших государственных банков («Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» - УНИАН)», - сказал Шевалев.

При этом он отметил, что анонсированная ранее приватизация 20% акций этих банков будет только первым шагом, а в дальнейшем правительство планирует более глубокую приватизацию, график которой будет зависеть от ситуации в экономике и успешности первого этапа.

Что касается более мелких банков в собственности государства – «Родовид», «Украинский банк реконструкции и развития» и «Земельный банк», то, по словам Шевалева, в их отношении правительство будет действовать более «агрессивно».

«Мы говорим о том, что произойдет полный выход государства из капитала остальных государственных банков уже на горизонте 2016-2017 годов. До конца 2017 года государство не должно иметь доли в каких-то финансовых учреждениях, кроме двух крупнейших», - сказал он, отметив, что одним из вариантов выхода государства будет ликвидация мелких финучреждений.

Ссылаясь на опыт стран Центральной и Восточной Европы, Шевалев отметил, что участие в разгосударствлении международных компаний, таких как Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация, позволит успешно провести этот процесс, повышая стоимость актива и позволяя государству в результате приватизации вернуть значительные средства в госбюджет.

Что касается гарантий государства для вкладчиков госбанков, которые в настоящее время могут рассчитывать на 100% возмещение своих средств за счет государства, в то время как вкладчики других банков могут получить возмещение через Фонд гарантирования вкладов в пределах 200 тыс. грн, то, по словам Шевалева, мгновенной отмены 100% гарантии не будет.

«Мы очень четко понимаем, что на сегодняшний день эта гарантия является залогом определенной экономической стабильности и стабильности в банковской системе. Вместе с тем, мы понимаем, что эта полная гарантия является несовместимой с приватизаций, к примеру, «Ощадбанка». Поэтому какой-то постепенный выход государства из 100% гарантии будет связан с процессом приватизации», - сказал он.

По вопросу возможной оптимизации сети госбанков Шевалев отметил, что такая оптимизация не должна ограничить клиентов в сервисах, поскольку независимо от собственника, банк остается заинтересованным в своих клиентах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития государственных банков, в рамках которой допускает продажу 20% акций системных госбанков, включая «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», в среднесрочной перспективе до середины 2018 года.

Также правительство планирует перепрофилировать деятельность госбанков. В частности, «Ощадбанк» будет заниматься розничным сегментом рынка, «Укрэксимбанк» - экспортно-импортными операциями.

Для несистемообразующих банков, таких как «Укргазбанк», «Родовид», УБРР и другие, разработана стратегия выхода государства из их капитала как путем приватизации, так и ликвидации.

Также Кабмин намерен изменить порядок отбора и назначения наблюдательных советов госбанков, сократив количество членов совета до 7 независимых директоров, избираемых в установленном правительством порядке.

Доля государственных банков в банковской системе Украины составляет около 30%. В том числе государство через Министерство финансов владеет долей в капитале трех из крупнейших по объему активов фунучреждений - «Укрэксимбанка», «Ощадбанка» и «Укргазбанка», а также «Украинского банка реконструкции и развития» и санационного «Родовид Банка».