Минфин анонсировал выход из капитала государственных банков
Стратегия министерства предусматривает на горизонте до середины 2018 года начало выхода государства из капитала двух крупнейших государственных банков.
Министерство финансов Украины анонсировало выход из капитала крупнейших государственных банков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», начиная с середины 2018 года, а также остальных банков – уже до конца 2017 года.
Об этом сообщил на брифинге заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев.
«Максимальной эффективности государственных банков можно достичь путем их разгосударствления, как и в других сферах украинской экономики. Поэтому стратегия предусматривает на горизонте до середины 2018 года начало выхода государства из капитала двух крупнейших государственных банков («Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» - УНИАН)», - сказал Шевалев.
При этом он отметил, что анонсированная ранее приватизация 20% акций этих банков будет только первым шагом, а в дальнейшем правительство планирует более глубокую приватизацию, график которой будет зависеть от ситуации в экономике и успешности первого этапа.
Что касается более мелких банков в собственности государства – «Родовид», «Украинский банк реконструкции и развития» и «Земельный банк», то, по словам Шевалева, в их отношении правительство будет действовать более «агрессивно».
«Мы говорим о том, что произойдет полный выход государства из капитала остальных государственных банков уже на горизонте 2016-2017 годов. До конца 2017 года государство не должно иметь доли в каких-то финансовых учреждениях, кроме двух крупнейших», - сказал он, отметив, что одним из вариантов выхода государства будет ликвидация мелких финучреждений.
Ссылаясь на опыт стран Центральной и Восточной Европы, Шевалев отметил, что участие в разгосударствлении международных компаний, таких как Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация, позволит успешно провести этот процесс, повышая стоимость актива и позволяя государству в результате приватизации вернуть значительные средства в госбюджет.
Что касается гарантий государства для вкладчиков госбанков, которые в настоящее время могут рассчитывать на 100% возмещение своих средств за счет государства, в то время как вкладчики других банков могут получить возмещение через Фонд гарантирования вкладов в пределах 200 тыс. грн, то, по словам Шевалева, мгновенной отмены 100% гарантии не будет.
«Мы очень четко понимаем, что на сегодняшний день эта гарантия является залогом определенной экономической стабильности и стабильности в банковской системе. Вместе с тем, мы понимаем, что эта полная гарантия является несовместимой с приватизаций, к примеру, «Ощадбанка». Поэтому какой-то постепенный выход государства из 100% гарантии будет связан с процессом приватизации», - сказал он.
По вопросу возможной оптимизации сети госбанков Шевалев отметил, что такая оптимизация не должна ограничить клиентов в сервисах, поскольку независимо от собственника, банк остается заинтересованным в своих клиентах.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития государственных банков, в рамках которой допускает продажу 20% акций системных госбанков, включая «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», в среднесрочной перспективе до середины 2018 года.
Также правительство планирует перепрофилировать деятельность госбанков. В частности, «Ощадбанк» будет заниматься розничным сегментом рынка, «Укрэксимбанк» - экспортно-импортными операциями.
Для несистемообразующих банков, таких как «Укргазбанк», «Родовид», УБРР и другие, разработана стратегия выхода государства из их капитала как путем приватизации, так и ликвидации.
Также Кабмин намерен изменить порядок отбора и назначения наблюдательных советов госбанков, сократив количество членов совета до 7 независимых директоров, избираемых в установленном правительством порядке.
Доля государственных банков в банковской системе Украины составляет около 30%. В том числе государство через Министерство финансов владеет долей в капитале трех из крупнейших по объему активов фунучреждений - «Укрэксимбанка», «Ощадбанка» и «Укргазбанка», а также «Украинского банка реконструкции и развития» и санационного «Родовид Банка».