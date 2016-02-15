Гривня закрыла межбанк на отметке 26,95 за доллар
17:46, 15 февраля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9150/30,0490 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 26,8181 грн/долл. / Фото УНИАН
В понедельник, 15 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9150/30,0490 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3470/0,3490 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8181 грн/долл., к этому часу заключено 395 сделок на сумму 253,78 млн долл.
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