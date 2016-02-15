Объем проблемных кредитов в Китае вырос до десятилетнего максимума

Объем проблемных кредитов в Китае к концу 2015 года составил 1,3 трлн юаней ($195,6 млрд), это максимум с июня 2006 года сообщает Bloomberg.

C конца 2014 года этот показатель увеличился на 51%. Доля невозвратных долгов в китайских банках выросла до 1,67% с 1,25% годом ранее.

Читайте такжеЦентробанк Китая обвиняет в подрыве юаня "международных спекулянтов"

Рост прибыли кредитных организаций Китая в 2015 году составил 2,43%. Это самый слабый рост с 2011 года. Общая прибыль банков Китая достигла 1,6 трлн юаней.

Читайте такжеРезервы Китая упали до четырехлетнего минимума: в январе сократились на $100 миллиардов

Увеличение числа проблемных кредитов в Китае происходит на фоне ослабления экономики, которая растет самыми медленными темпами за последние 25 лет, передает Slon.ru.

В 2015 году темпы роста китайского ВВП снизились до 6,9% против 7,3% в 2014 году. По прогнозу Центробанка КНР, в 2016 года рост экономики составит 6,8%.