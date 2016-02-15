Нацбанк продолжает опускать официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2681.8080 (15 февраля – 2614.7430)

100 EUR – 2998.2613 (15 февраля – 2948.1227)

10 RUR – 3.4480 (15 февраля – 3.2892)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,95 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9150/30,0490 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3470/0,3490 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8181 грн/долл., к этому часу заключено 395 сделок на сумму 253,78 млн долл.