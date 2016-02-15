Падение ВВП Украины в четвертом квартале 2015 года замедлилось до 1,2% - Госстат

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года замедлилось до 1,2% с 7,2%, зафиксированных кварталом ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные данные, по сравнению с предыдущим, третьим кварталом, в четвертом квартале ВВП с учетом сезонного фактора вырос на 1,5%.

Госстат напоминает, что впервые за последние два года рост ВВП по отношению к предыдущему кварталу был зафиксирован в третьем квартале 2015 года, когда он составил 0,5%.

Данные об оценках роста ВВП по итогам 2015 года в целом не приводятся.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Ранее Национальный банк Украины оценил падение ВВП Украины в 2015 году в 10,5%, Министерство экономического развития и торговли – в 10,4%

Как сообщал УНИАН, в 2014 году по сравнению с предыдущим годом ВВП Украины упал на 6,8%. Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2% при инфляции в 12%. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика Украины в 2016 году покажет рост не более 1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, инфляцию в 12% и курс гривни на уровне 24,1 грн за доллар.