Нацбанк борется за гривню: хочет снова продать на межбанке $50 миллионов

10:12, 16 февраля 2016
Финансы
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 НБУ объявлял аукцион по продаже 50 миллионов долларов.

НБУ, Нацбанк / facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк Украины 16 февраля, второй день подряд, объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривню.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, объем аукциона составит до 50 миллионов долларов США. Информация о результатах торгов будет обнародована на сайте регулятора.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,95 гривни/доллар.

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Национальный банк Украины на валютном аукционе 15 февраля продал банкам 19,2 миллиона долларов США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 26,8482 гривни/доллар.

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