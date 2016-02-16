Минэкономразвития оценивает падение ВВП Украины в 2015 году в 10%

Министерство экономического развития и торговли оценивает падение ВВП Украины в 2015 году на уровне 10%, сообщила заместитель министра Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.

“В целом, по расчетам Минэкономразвития, по итогам 2015 сокращение ВВП замедлится до 10%, в то время как в начале года мы имели падение на 17,2% (I квартал)”, - написала она.

По словам Ковалив, несмотря на военную и экономическую агрессию со стороны России, украинская экономика демонстрирует позитивную динамику уже второй квартал кряду.

“Уже второй квартал подряд динамика украинской экономики демонстрирует положительные изменения, которые усиливаются, - подчеркнула замглавы Минэкономразвития. - Так, именно благодаря относительной макроэкономической стабилизации в стране, которая была достигнута совместными усилиями правительства и НБУ, сезонно скорректированный ВВП вырос на 1,5% по сравнению с III кварталом (2015 года - УНИАН), о чем сообщено в оперативном отчете ГСС (Государственной службы статистики – УНИАН), в то время как в III квартале рост был на уровне 0,5%”.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития в первом полугодии 2016 года прогнозирует рост ВВП на уровне от 0,5% до 1,5%.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,1% с 2,4%, прогнозируемых ранее, и улучшил оценку падения ВВП в 2015 году до 10,5% с 11,6%.

Главный кредитор Украины – Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны по итогам 2015 года на 9% и рост на 2% в 2016 году. Прогноз инфляции МВФ совпадает с ожиданиями правительства – на уровне 45,8% по итогам 2015 года и 12% по итогам 2016 года. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика в 2015 году покажет падение на 12%, а в 2016 году рост не превысит 1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост ВВП по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

По словам главы Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса, ведомство пересматривает основные макроэкономические показатели Украины, однако глобального коллапса не ожидается, а прогноз по инфляции на 2016 год остается на уровне 12%.