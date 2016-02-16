Нацбанк разъяснил порядок получения физлицами электронных денег от нерезидентов

Получение физическими лицами электронных денег от нерезидентов возможно через системы интернет-расчетов, предоставляющие возможность погашения (вывода) этих электронных денег.

Об этом говорится в разъяснении НБУ в социальной сети Facebook относительно последнего решения, которым регулятор разрешил гражданам Украины получать электронные деньги от нерезидентов через международные системы интернет-расчетов.

В сообщении отмечается, что вывод средств из такой системы должен осуществляться на счета физических лиц, открытые в украинских банках и с использованием платежных инструментов международных платежных систем (платежных карточек).

Затем, как отметил регулятор, клиент-физическое лицо украинского банка может осуществлять этими деньгами как безналичный расчет, так и получить их наличными.

По информации НБУ, средства могут относиться на счет клиента в украинском банке, открытый в иностранной валюте, либо в национальной валюте после их конвертации.

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Как сообщал УНИАН, НБУ с 13 февраля предоставил физлицам право на получение от нерезидентов электронных денег, выпущенных эмитентом-нерезидентом, с использованием международных систем интернет-расчетов, а также упростил процедуру согласования правил использования электронных денег для банков-членов/участников внутригосударственных платежных систем.