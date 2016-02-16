Гривня упала на межбанке ниже 27 за доллар

Во вторник, 16 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,05/27,20 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,2520/30,4150 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3500/0,3520 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,1536 гривни/доллар, к этому часу заключено 148 сделок на сумму 72,77 миллиона долларов.