В Минфине разъяснили стратегию реформирования госбанков

Стратегия реформирования государственных банков, принятая правительством на прошлой неделе, предусматривает продажу исключительно миноритарного пакета акций крупнейших государственных банков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов, комментируя выступление заместителя министра Артема Шевалева на брифинге 15 февраля, где он сообщил о начале выхода государства из капитала крупнейших госбанков в середине 2018 года и дальнейшей «более глубокой» приватизации.

«В стратегии реформирования государственных банков, которая была принята на прошлой неделе Кабинетом министров Украины, в качестве приоритета рассматривается вопрос продажи исключительно миноритарного - до 20% - пакета акций «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», - говорится в разъяснении пресс-службы.

При этом Минфин на запрос УНИАН не уточнил, планируется ли полная продажа государственного пакета «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» в дальнейшем, либо они всегда будут банками с участием государства в капитале.

Согласно стратегии реформирования государственного банковского сектора, впоследствии опубликованной на сайте Минфина, правительство в долгосрочной перспективе рассмотрит возможность полной приватизации банков, находящихся в его собственности. «В долгосрочной перспективе государство будет рассматривать возможность полной приватизации банков, поскольку не намерено сохранять свою долю собственности дольше, чем это необходимо для максимизации стоимости для налогоплательщиков», - говорится в документе. При этом решение об объеме акций для продажи и сроках такой продажи будет принято Кабинетом министров не позднее конца 2020 года.

Также в связи с возможной частичной или полной приватизацией системных государственных банков стратегия предусматривает снятие запрета на приватизацию госбанков на законодательном уровне. В частности, планируется исключить Государственный специализированный коммерческий сберегательный банк Украины («Ощадбанк») из перечня объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, а также предусмотреть возможность приватизации акций госбанков по цене не ниже рыночной и определить процедуру выбора компании – оценщика имущества госбанков во время их приватизации.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в рамках утвержденной правительством стратегии для государственных банков анонсировало выход из их капитала. В том числе приватизация двух крупнейших государственных банков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» - начнется в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Также Минфин намерен полностью выйти из капитала остальных госбанков, в том числе путем их ликвидации, уже до конца 2017 года.

Доля государственных банков в банковской системе Украины составляет около 30%. В том числе государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями - «Укрэксимбанком», «Ощадбанком» и «Укргазбанком», а также «Украинским банком реконструкции и развития», «Земельным банком» и санационным «Родовид Банком».