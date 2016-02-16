Гривня на межбанке укрепилась почти на 50 копеек

Во вторник, 16 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 26,57/26,77 грн/долл.

Об этом сообщает «УкрДилинг».

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6521/29,8726 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3431/0,3460 грн/рубль.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,05/27,20 грн/долл., к евро находились на уровне 30,2520/30,4150 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3500/0,3520 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,1536 грн/долл., к этому часу заключено 148 сделок на сумму 72,77 млн долл.

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Сегодня Нацбанк для поддержки гривни продал банкам на валютном аукционе 49,8 млн долл., или почти весь заявленный объем валюты в 50 млн долл.

Как сообщается на сайте регулятора, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 27,0520 грн/долл.

Всего банки подали заявки на покупку 54,3 млн долл. Минимальный курс по результатам аукциона составил 26,85 грн/долл., максимальный – 27,20 грн/долл. По минимальному курсу куплено 3,2% валюты.