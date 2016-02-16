Российский рубль упал на сообщениях о заморозке уровня добычи нефти

Рубль возобновил падение на фоне достигнутой договоренности о заморозке объемов добычи нефти по состоянию на 11 января 2016 года в ходе переговоров главы Минэнерго РФ Александра Новака с министром нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими и представителями Венесуэлы и Катара в Дохе, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Курс российского рубля, который в преддверии встречи России и ряда стран ОПЕК в Дохе вырос до 76 за доллар, после решения о заморозке уровня добычи нефти упал до 77,459 за доллар. Одновременно курс рубля упал до 86,66 по отношению к евро.

Отмечается, что падение курса рубля последовало за снижением нефтяных котировок. Стоимость барреля Brent на бирже ICE, поднимавшаяся сегодня до 35,54 доллара, после сообщений из Катара упала до 33,7 доллара.

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Отмечается, что по данным Международного энергетического агентства (МЭА), Саудовская Аравия производила в январе 10,2 миллиона баррелей в сутки, это немного меньше, чем на пике в июне 2015 года, - 10,5 миллиона баррелей в сутки. Россия добывала около 10,9 миллиона баррелей в сутки в январе - это рекорд в постсоветскую эпоху.

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К 11:30 стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла 34,23 доллара, курс доллара на Московской бирже к этому моменту достиг отметки 77,04 рубля, курс евро - 85,944 рубля.