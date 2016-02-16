Греф подсчитал, на сколько сократятся российские резервы при нефти по $40

Правительство потратит примерно половину текущего Резервного фонда при среднегодовой цене на нефть в 40 долларов за баррель. С такой оценкой выступил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

"Сегодня очень сложно прогнозировать использование Резервного фонда. Но, по нашим предварительным оценкам, если цена на нефть будет держаться в районе 40 долларов за баррель, если будет проведено сокращение бюджета, то в этом году примерно половина резервного фонда будет израсходована", - заявил Греф.

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Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития (МЭР) установило 40 долларов за баррель Urals границей бюджетной устойчивости.