Яценюк похвастался ростом экономики в четвертом квартале 2015 года

Рост экономики Украины в 4-м квартале 2015 года составил 1,5%, однако прогнозы развития экономики в текущем году и прогноз экономического роста будут откорректированы с учетом внешних и внутренних факторов. Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе отчета правительства в Верховной Раде Украины.

При этом Яценюк напомнил, что ранее Кабмин прогнозировал рост экономики Украины в 2016 году на уровне 2%.

«Ситуация остается сложной, но есть первые признаки стабилизации экономики. Впервые за два года третий и четвертый кварталы прошлого года продемонстрировали положительную динамику роста ВВП. В третьем квартале рост составил 0,5%. Вчера Госстат обнародовал результаты 4-го квартала. Рост экономики в 4-м квартале составил 1,5%, - сказал Яценюк. - На 2016 год мы прогнозировали рост на уровне 2%. Но ряд новых вызовов, которые имеют место в мире, могут скорректировать наши прогнозы».

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Ранее министр финансов Украины Наталия Яресько также не исключала корректировки прогнозов роста экономики страны. По мнению аналитиков ключевых кредиторов Украины - Международного валютного фонда и Всемирного банка, рост экономики Украины составит 1-2% в 2016 году. Международные кредитные агентства прогнозируют рост не более 1%.