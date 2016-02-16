Яценюк увидел начало выхода экономики из тени
17:15, 16 февраля 2016Финансы
2156
Экономика Украины начала выходить из тени благодаря снижению налогового давления в целом и снижению ставки единого социального взноса как основного налога на зарплаты в стране, в частности.
REUTERS
Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе отчета правительства в Верховной Раде.
Он напомнил, что ставка ЕСВ была снижена с 1 января 2016 года до 22% с 41%. И правительство пошло на этот шаг, предполагая, что дефицит Пенсионного фонда, как основного реципиента выплат по ЕСВ, составит порядка 100 млрд грн.
Читайте такжеЯценюк похвастался ростом экономики в четвертом квартале 2015 года
Вместе с тем, Яценюк сообщил, что по итогам первых двух месяцев текущего года объем выплат по ЕСВ по сниженной ставке составил 86% от прошлогоднего объема, когда ставка сбора была высокой. Это, по мнению главы правительства, стало свидетельством выхода экономики из тени.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter