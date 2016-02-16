Яценюк о сотрудничестве с МВФ: не существует иного источника миллиардных поступлений в страну

Сотрудничество с международными финансовыми организациями является единственным способом достижения стабилизации экономической ситуации в Украине и дальнейшего экономического роста. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе отчета правительства в Верховной Раде.

Яценюк подчеркнул, что не существует иного источника миллиардных поступлений в страну, кроме кредитов международных финансовых институтов.

«Кто бы ни был премьером и какое бы правительство ни было, другого варианта, нежели продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями, в первую очередь с Международным валютным фондом, не существует. Если у кого-то есть другой рецепт – выйдите и покажите, где взять миллиарды долларов на то, чтобы сбалансировать платежный баланс государства, на то, чтобы стабилизировать банковский и экономический сектор страны», – сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 млрд долл., включая 5,8 млрд от Международного валютного фонда и более 1,5 млрд долл. по новым кредитным программам от Всемирного банка.

От правительства США ожидается 1 млрд долл., от правительства Японии - до 1,3 млрд долл., Швейцарии – 0,2 млрд долл., от ЕС - 1,2 млрд евро плюс дополнительно 170 млн евро грантов, от правительства Польши - 100 млн евро, от Германии - 300 млн евро плюс 150 млн евро на инвестпроекты.

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От ЕБРР - 177 млн долл. на существующие инвестпроекты плюс 1,1 млрд долл. на новые инвестпроекты, от ЕИБ - 175 млн долл. по существующим проектам плюс 1,1 млрд долл. на инвестирование новых проектов. От Всемирного банка ожидается 210 млн долл. по существующим инвестпроектам и 1,5 млрд долл. на новые кредиты.