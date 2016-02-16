Нацбанк опустил официальную гривню ниже 27 за доллар и 30 за евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2701.9798 (16 февраля – 2681.8080)

100 EUR – 3017.0306 (16 февраля – 2998.2613)

10 RUR – 3.5438 (16 февраля – 3.4480)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,65/26,85 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7410/29,9590 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3420/0,3450 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0361 грн/долл., к этому часу заключено 588 сделок на сумму 357,28 млн долл.