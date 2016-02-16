Минфин: доля госбанков в Украине составляет 26%

Министерство финансов Украины оценивает долю активов государственных банков на украинском банковском рынке в 26% и допускает вероятность временного увеличения этой доли в случае участия государства в решении проблем банковской системы.

Об этом говорится в разработанной Министерством финансов и утвержденной Кабинетом министров Стратегии реформирования государственного банковского сектора, публикованной на сайте министерства.

«Потенциально существует возможность по временному росту доли государства в результате возможных изменений в банковском секторе страны. Такой рост является нежелательным, но может быть связан с необходимостью упреждающего участия государства в решении проблем банковской системы. Конечной целью таких действий является обеспечение стабильности банковского рынка», - говорится в документе.

Минфин отмечает, что на рост доли госбанков в системе повлияли кризисные процессы 2008-2009 годов, которые ограничили возможности кредитования украинского бизнеса дочерними банками иностранных банковских групп, а также экономическая и политическая ситуация 2014-2015 годов, фактически приостановившая кредитования со стороны частных банков.

По состоянию на конец третьего квартала 2015 года, как отмечается в документе, кредитный портфель госбанков составил 231 млрд грн с учетом резервов и в основном был представлен кредитами корпоративным заемщикам. Финансовое состояние госбанков характеризуется высоким уровнем проблемной задолженности, которая на конец третьего квартала 2015 года составила около 89 млрд грн. Сформированные резервы под обесценивание кредитов обусловило значительные убытки, которые на конец третьего квартала 2015 года превысили 13 млрд грн. Собственный капитал банков находится на уровне 31 млрд грн, общий размер активов - около 339 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями - «Укрэксимбанком», «Ощадбанком» и «Укргазбанком», а также «Украинским банком реконструкции и развития», «Земельным банком» и санационным «Родовид Банком».

В рамках утвержденной правительством стратегии для государственных банков Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала. Приватизация двух крупнейших государственных банков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» - начнется в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Также Минфин намерен полностью выйти из капитала остальных госбанков, в том числе путем их ликвидации, уже до конца 2017 года.