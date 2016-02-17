НБУ дал проблемным банкам доступ к кредитам рефинансирования

Национальный банк Украины предоставил доступ к операциям по поддержке ликвидности банкам, отнесенным к категории проблемных, для эффективного выполнения функции кредитора последней инстанции.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №83, вступающее в действие с 17 февраля.

Согласно документу, также регулятор расширил возможности банков для получения средств по кредитам на поддержку ликвидности, отменив установленные ранее ограничения на уровне не более 50% регулятивного капитала банка и не более 50% объема средств, предлагаемых на тендер по поддержке ликвидности. В рамках новых правил получение ресурсов ограничивается только предоставленным банком обеспечением (облигации внутреннего госзайма, депозитные сертификаты, валюта) и максимальной суммой тендеров.

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Как сообщал УНИАН, объем задолженности банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в январе снизился на 3,484 млрд грн или на 3,3% – до 102,364 млрд грн.

В 2015 году украинские банки вернули НБУ 8,2 млрд грн по выданным кредитам рефинансирования.