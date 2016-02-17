Минфин обязал "Ощадбанк" выйти на безубыточную деятельность до 2020 года

Министерство финансов Украины в рамках ключевых показателей эффективности для системных государственных банков обязало государственный «Ощадбанк» выйти на безубыточную деятельность, а также достигнуть рыночных ориентиров по показателям прибыли, рентабельности капитала (ROE) и эффективности затрат (CIR) в среднесрочной перспективе, до 2019 года включительно.

Об этом говорится в разработанной Министерством финансов и утвержденной Кабинетом министров Стратегии реформирования государственного банковского сектора, опубликованной на сайте министерства.

Согласно документу, также Минфин рассчитывает, что банк будет находиться в ТОП-5 по кредитованию розничного бизнеса и в ТОП-3 по кредитованию и депозитам микро, малого и среднего бизнеса.

Кроме того, среди качественных показателей приведение системы риск-менеджмента банка в соответствие с требованиями Национального банка Украины в 2016 году и внедрение внутреннего процесса оценки достаточности капитала ICAAP в 2017 году.

Также Минфин ожидает развития операционной модели банка, диверсификации кредитного и инвестиционного портфеля крупного бизнеса в отношении активов, генерирующих процентные доходы, включая пошаговое снижение до 50% ежегодно равными частями.

Стратегия предполагает, что государство примет решение о сроках и условиях постепенного присоединения «Ощадбанка» к участникам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, начиная с 2017 года, основываясь на экономическом анализе последствий и рисков для банка и банковского сектора. Такой анализ Минфин проведет с участием независимых экспертов, а рекомендации предоставит правительству до конца 2016 года.

Как сообщал УНИАН, государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов финучреждениями - «Укрэксимбанком», «Ощадбанком» и «Укргазбанком», а также «Украинским банком реконструкции и развития», «Земельным банком» и санационным «Родовид Банком».

В рамках утвержденной правительством стратегии для государственных банков Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала. В том числе приватизация двух крупнейших государственных банков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» - начнется в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Также Минфин намерен полностью выйти из капитала остальных госбанков, в том числе путем их ликвидации, уже до конца 2017 года.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2014 году «Ощадбанк» получил 8,5 млрд грн убытка. Данные финансовой отчетности банка по итогам 2015 года пока не обнародованы.