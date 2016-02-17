Рубль продолжает слабеть - не верит в эффективность сделки России и ОПЕК

В России курс доллара США расчетами «завтра» на старте сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:01 мск прибавил почти 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 78,0350 руб.

Курс евро к этому времени поднялся на 46 копеек до 87,1950 руб., свидетельствуют данные биржи, пишет «Росбалт».

Как отмечает аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев, во вторник российской валюте «не удалось продолжить рост из-за резкого падения котировок нефти, разочаровавшейся итогами встречи экспортеров Дохе».

«Первоначально оптимистичные ожидания и надежды на сокращение квот подбросили Brent выше $35 за баррель, откуда цены устремились вниз, в моменте коснувшись минимума $31,90. Рубль, последовавший за энергоносителем, подешевел более чем на 1% к доллару и евро. На закрытии пара доллар/рубль обосновалась непосредственно под отметкой 78 руб.», — говорится в комментарии эксперта.

Читайте такжеВедущие инвестбанки мира скептически оценили договоренность России и стран ОПЕК

Он напоминает, что «Саудовская Аравия, Россия, Венесуэла, Катар, а позднее и Кувейт согласились заморозить добычу нефти на январских уровнях».

«Это не порадовало рынок нефти, и на это были объективные причины. Во-первых, Иран продолжил „гнуть свою линию“, не намереваясь уступать долю рынка. Во-вторых, даже в случае окончательного принятия такого решения уровни добычи будут оставаться рекордными. Напомним, что в январе Россия не только побила собственный рекорд по добыче нефти, но и опередила Саудовскую Аравию», — подчеркивает Ковалев.

На его взгляд, «все внимание рынков будет направлено на предстоящую встречу министра нефти Венесуэлы с представителями Ирака и Ирана». «Если Иран не пойдет на уступки, что рассматривается как базовый сценарий, давление на углеводороды усилится», — предупреждает аналитик.