Гривня укрепляется на межбанке

В среду, 17 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 26,65/26,80 грн/долл.

Об этом сообщает «УкрДилинг».

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7040/29,8686 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3434/0,3459 грн/рубль.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк опустил официальный курс гривни на 17 февраля ниже 27 за доллар и 30 за евро.

Во вторник, 16 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,65/26,85 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7410/29,9590 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3420/0,3450 грн/рубль.