Экс-глава Минфина США призвал отказаться от купюр в 100 долларов и 500 евро

Бывший министр финансов США Ларри Саммерс призвал «убить» 100-долларовые банкноты и вывести их из обращения. Это необходимо для борьбы с коррупцией и преступностью, пишет он в газете The Wahington Post, передает Lenta.ru.

Саммерс отметил, что следует отказаться и от купюр номиналом 500 евро. Он ссылается на исследование Центра по изучению проблем бизнеса и госуправления Гарвардского университета. В нем говорится, что один миллион долларов в купюрах по 500 евро весит менее килограмма, и такую сумму легко передавать и перевозить. Если бы миллион долларов был собран из 20-долларовых банкнот, он бы весил более 20 килограммов. Экс-глава Минфина Соединенных Штатов подчеркнул, что в некоторых кругах 500 евро называют не иначе, как «Бен Ладен».

«Мир стал бы лучше, если бы мы перестали печатать банкноты с большим номиналом», — говорит он. Саммерс полагает, что Европа и США должны заключить глобальное соглашение о прекращении выпуска купюр в 500 евро и 100 долларов.

15 февраля глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что регулятор изучает возможность отказа от банкноты в 500 евро с целью ограничения оборота наличности, борьбы с финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов.

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Купюра в 500 евро на текущий момент является самой крупной среди денежных единиц еврозоны. Ее начали печатать в 2002 году. На одной из сторон банкноты изображен мост Нормандии и карта Европы, на другой — здание в стиле архитектурного модернизма.

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100 долларов США печатаются с 1862 года. На аверсе купюры изображен один из отцов-основателей Соединенных Штатов Бенджамин Франклин, на реверсе — здание Индепенденс-холл (место, в котором подписана Декларация о независимости США и конституция страны).